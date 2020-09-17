وزارة المالية تغلق مكتب الجمارك وضريبة القيمة المضافة في رام الله والادارة العامة للشؤون القانونية

وطن: أعلنت وزارة المالية، صباح اليوم الخميس، عن اغلاق مكتب الجمارك وضريبة القيمة المضافة في رام الله والادارة العامة للشؤون القانونية، بعد ظهور حالات اصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الموظفون المصابون امتنعوا عن الدوام منذ ظهور الأعراض عليهم أمس، والان جاري حصر قائمة المخالطين للمصابين.

وأشارت الى أنه تم اغلاق مكتب الجمارك وضريبة القيمة المضافة والإدارة العامة للشؤون القانونية، على أن يزاولوا أعمالهم من قبل الفريق البديل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20/09/2020.

وأوضحت أنه سيتم استقبال المراجعين لتقديم الخدمات لهم اليوم في مقر الإدارة العامة للجمارك في الوزارة.

