صحة غزة: تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

وطن: سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع ، وذلك بعد إجراء 1372 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية (..) مبينة ان حالات التعافي وصلت الى 64 حالة.

وأشارت صحة غزة في تقريرها اليومي حول فيروس كورونا ان اجمالي المصابين منذ مارس الماضي وصل الى 2176 إصابة، منها 1740 إصابة نشطة، و420 حالة تعافي و16 حالة وفاة.

وقالت إن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية وتؤكد ان منحى تسجيل الاصابات مقلق وخطير (..) مشيرة الى ان نجاح جهود احتواء تفشي الوباء يعتمد على مدى التزام المواطنين بالضوابط الصحية.

وأضافت صحة غزة أن: "التراخي و الاستهتار تظهر آثاره في اعداد اصابات كل منطقة ونقل العدوى داخل الاسرة مما تسبب في مضاعفات خطيرة وصلت للوفاة"

وتابعت: "نقدر التزام شريحة من المواطنين بالضوابط الصحية وعلى راسها ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي وهم جزء من كسر حلقات التفشي".

ودعت صحة كافة المواطنين الى عدم القاء الكمامات والقفازات في الطرقات خشية الحاق الاذى ونقل العدوى للاطفال والمجتمع(..) مهيبة بكافة الاسر الاهتمام الشديد بتحصين كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم خروجهم من المنازل الا للضرورة.

وقالت صحة غزة: "لازلنا في مرحلة الاستجابة لاستمرار جهود التقصي بالتوازن مع تلبية احتياجات المواطنين وفق الضوابط الصحية".