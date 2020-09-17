العمل الزراعي ينفذ تدريب متخصص في مجال تشغيل واستدامة الآلات الزراعية

وطن: أنهى اتحاد لجان العمل الزراعي دورة تدريبية متخصصة في مجال تشغيل وصيانة واستدامة الآلات الزراعية لمجموعة من المزارعين في محافظتي نابلس وجنين، وشملت الدورة العديد من المواضيع النظرية والعملية التي تهم المستفيدين من التدريب، كما شارك في التدريب ممثلين عن مديريات الزراعة في محافظتي نابلس وجنين بالإضافة إلى مجموعة من المهندسين الزراعيين حديثي التخرج.

ويأتي هذا التدريب في الوقت الذي أصبح فيه استخدام الآلات الزراعية في مختلف المشاريع الزراعية ضرورة ملحة، سواء على مستوى المزارع كفرد أو على مستوى الجمعيات والتعاونيات الزراعية، وذلك انسجاماً مع استراتيجية اتحاد لجان العمل الزراعي في تطوير القطاع الزراعي في مختلف مناطق الضفة الغربية بهدف النهوض بالقطاع الزراعي وخفض التكاليف التشغيلية وزيادة ربحية المزارع وتمكينه من الاستمرار في الإنتاج الزراعي وخفض الأعباء المالية والتكاليف التشغيلية.

وقد نفذ العمل الزراعي خلال الأعوام السابقة مجموعة من المشاريع التي تتعلق بتوريد الآلات الزراعية المختلفة التي تلبي احتياجات المزارعين في مختلف مجالات العمل الزراعي مثل التراكتورات وآلات الحصاد وعربات النقل المجرورة والآلات التي تسخدم في تأهيل الأراضي الزراعية بمختلف ملحقاتها، والتي بدورها تسرّع وتسهّل الأعمال الزراعية.

وتأتي أهمية استخدام الآلات الزراعية في تطوير الأراضي الزراعية والإنتاج الزراعي وزيادة المساحات الزراعية وتشجيع المزارعين على إنتاج محاصيل متنوعة ومختلفة وتسهيل عمليات القطف ومعاملات ما بعد الحصاد، بالإضافة إلى عمليات النقل والتسويق وخفض الفاقد من المنتجات الزراعية، وبالتالي فإن هذا سيسهاهم في تحسين القدرة المالية وتعظيم العائد المالي للمزارعين وبالتالي تعزيز صمود المزارعين في أراضيهم. كما وهدفت الدورة التدريبية إلى تعريف المزارعين بمفهوم الآلات الزراعية المتنوعة وأنواع الآلات المستخدمة، وكيفية اختيار آلات زراعية ذات كفاءة عالية وكيفية صيانتها وتشغيلها والتعرف على مبدأ عملها وآلية استدامتها.