ملحم: قد نلجأ للإغلاق الشامل في بعض المناطق التي تسجل ارتفاعاً بإصابات كورونا

وطن: قال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن الدواء الوحيد الذي ثبت جدواه ضد فيروس كورونا في ظل عدم اكتشاف لقاح للفيروس هي الكمامة.

وأكد ملحم، خلال حديث إذاعي صباح الخميس، أن المطلوب الالتزام بقرارات وزارة الصحة والعمل على التباعد الاجتماعي، مردفاً: "قد نلجأ للإغلاق الشامل في بعض المناطق التي تسجل ارتفاعاً بإصابات فيروس كورونا".

وقال إن ما يقلق الحكومة هو بلوغ أعداد المصابين أعداد الأسرة في المستشفيات

وتابع: "لا أحد يريد أن يذهب للإغلاق الشامل لما فيه من أضرار اقتصادية واجتماعية، وبحثنا في لجنة الطوارئ التي يترأسها رئيس الوزراء محمد اشتية كل الاحتمالات الممكنة".