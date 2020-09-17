محدث | جيش الاحتلال يعتقل 20 مواطناً

وطن: اعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم الخميس 20 مواطنًا من الضفة الغربية، وبلدة العيساوية شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية باعتقال 7 مواطنين من محافظة جنين، وهم: الشقيقان محمد وأحمد أبو خرج، ورفيق مهند عمارنة، ومحمد خالد جرادات، وطالب محمد طالب. ومن قرية كفر دان جرى اعتقال الأسير السابق محمد فاروق عايد، والشيخ محمد أحمد صلاح.

كما اعتقل جيش الاحتلال من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، المواطن عماد محمود الريس، ونجله جعفر.

ومن بلدة كفر حارس قضاء سلفيت، تم اعتقال وجدي منير بوزيه، وعلي محمود القاق، وإبراهيم فؤاد الذي اعتقله الاحتلال لإجبار شقيقه خليل على تسليم نفسه.

وفي بلدة بيت ايبا غربيّ نابلس اعتقل الاحتلال الشاب مجاهد جمال سليم.

وأضافت المصادر أن الاحتلال اعتقل من بلدة العيساوية شرق القدس، معاذ نهاد عبيد، ومحمد غاصب عبيد، وأكرم غاصب عبيد.

وطالت الاعتقالات أيضًا معتصم سرور من بلدة نعلين غرب رام الله.

وشملت الاعتقالات ثلاثة مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل، وهم: محمد خالد أبو سل، وأحمد عبدالرحمن أبو سل، وجهاد عماد الطيطي شقيق الأسير الجريح عيسى الطيطي.