ميسي يقود برشلونة للفوز على جيرونا ودياً

وطن: تغلب فريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة الإسباني على نظيره جيرونا بثلاثية لهدف مساء اليوم الأربعاء في ثاني مبارياته الودية ضمن التحضيرات لانطلاق الموسم.

وسجل الأهداف لبرشلونة كوتينيو في الدقيقة 21، وميسي "ثنائية" بالدقيقتين 45، و50 على التوالي، بينما سجل سامو سايز هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة 46.

واعتمد كومان على تشكيلة أساسية مختلفة عن المباراة الودية الماضية ضد ناستيك، حيث أشرك أراوخو، ودي يونج، وترينكاو، وكوتينيو بدلاً من لينجليت، وألينيا، وبيدري، وديمبلي.

وينتظر "البلوجرانا" مواجهة أخرى ضد إلتشي بكأس "جوهان جامبر" الودي، قبل مواجهة فياريال في الدوري الإسباني "الليجا" يوم 27 سبتمبر الجاري.