مديرية تربية وتعليم بيت لحم تقرر إغلاق 4 مدارس بسب تفشي كورونا

وطن: قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق أربع مدارس في مناطق مختلفة من المديرية لمدة 24 ساعة بسبب تفشي وباء كورونا، على أن تعود للدوام يوم الاحد المقبل.

وأفادت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم، بأنه تقرر إغلاق مدارس "(أرطاس الاساسية المختلطة) بعد اصابة معلمة، و(الإبراهيمية الأساسية) في مدينة بيت لحم بعد اصابة مديرة المدرسة، و(التوافق للاناث) في قرية الجبعة جنوبا جراء اصابة معلمة، و(خضيرة الاساسية) في بلدة الخضر جنوبا بعد اصابة معلمة.

وأشارت المديرية إلى أن هذا القرار يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.

يشار إلى أن المديرية أغلقت أمس، مدرستي السالزيان الصناعية في مدينة بيت لحم بعد اصابة طالب، والكاثوليك الثانوية في بيت ساحور شرقا بعد اصابة معلمتين وثلاثة طلاب، وشعبة التوجيهي الأدبي في مدرسة اسكندر خوري في بيت جالا غربا، بعد اصابة طالب، وذلك لمدة 48 ساعة.