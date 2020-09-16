النخالة: لا خطوط حمراء بأي مواجهة مقبلة مع الاحتلال وصواريخنا ستصل كل فلسطين المحتلة

رام الله - وطن للانباء: أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة أن المقاومة الفلسطينية في غزة ردت على مشهد الذل في البيت الأبيض.

وقال النخالة مساء اليوم الأربعاء، خلال برنامج "لعبة الأمم" عبر قناة الميادين :" ان خط المقاومة هو خيار الشعب الفلسطيني ونحن في حرب مستمرة مع الاحتلال."

وبين النخالة ان ما حصل بالأمس أمر مخزي وهو معزول عن التاريخ العربي والإسلامي وعن المنطقة ونحن مستمرون في المقاومة.

وأضاف النخالة: "نحن في حرب مفتوحة، الحصار وحرب وقصف غزة والعدوان والاعتداءات في الضفة"، مشيراً إلى أن المقاومة أعدت الكثير في ظل اختلال موازين القوى.

وشدد النخالة على ضرورة أن يستمر الإعداد بشكل مستمر حتى لا يرتاح المستوطنون، مردفاً أن كل يوم يمر يأتي بجديد من ناحية التصنيع والتدريب والإبداع في العمل العسكري.

وبين النخالة إلى، أن وحدات التصنيع في المقاومة وضعت قدمها على عتبة التصنيع، والبداية تُوصلك إلى ما تريد، معتبراً أن خط المقاومة هو خيار الشعب الفلسطيني "ونحن في حرب مستمرة مع الاحتلال"، مؤكداً أن المقاومة أعدت للمعركة المقبلة وللمواجهات اليومية مع الاحتلال.

وأضاف أنه في الحرب مع العدو لا خطوط حمراء، موضحاً أن "العدو يقصف الكل الفلسطيني ونحن واجبنا الرد، على أي اعتداء وكل فلسطين المحتلة هدف لصواريخ المقاومة".