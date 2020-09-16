يجب على مستخدمي سامسونغ تحديث هواتفهم فورًا.. لهذا؟

وطن: حث تقرير جديد مالكي هواتف سامسونغ غالاكسي على تثبيت تحديث حيوي لتجنب تعرض أجهزتهم لنقاط ضعف خطيرة.

وتتضمن تحديثات الأمان للعملاق التكنولوجي لشهر سبتمبر 2020 تصحيحات أمان مهمة بالإضافة إلى تحسينات على لوحة مفاتيح سامسونغ وتطبيق الرسائل.

ويتضمن التحديث الأخير تصحيحا لثغرة أمنية يطلق عليها اسم CVE-2020-0245.

وما يثير القلق، إذا لم يتم حل هذه الثغرة الأمنية، فقد تسمح للقراصنة بتشغيل تعليمات برمجية ضارة عن بُعد على الجهاز.

وتركت هذه المشكلة قسم Media Framework عرضة للخطر، ما يعني أن المتسللين يمكنهم تشغيل تعليمات برمجية ضارة عن بُعد على الجهاز.

وأوضحت نشرة أمان أندرويد لشهر سبتمبر 2020: "يمكن أن تمكن أخطر ثغرة أمنية في قسم Media Framework مهاجما عن بُعد يستخدم ملفا مصمما خصيصا لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية في سياق عملية ذات امتيازات".

وفي المجموع، يعمل التحديث بالفعل على إصلاح ثلاثة عيوب خطيرة و20 نقطة ضعف عالية الخطورة.

وللتأكد من حصولك على التحديث على جهاز غالاكسي التابع لشركة سامسونغ الخاص بك، اتبع الخطوات أدناه:

- لمستخدمي أندرويد 9 والإصدارات الأحدث، انتقل إلى "الإعدادات" وافتح "تحديث البرنامج".

- ثم انقر فوق "تنزيل وتثبيت".

وربما يكون هاتفك قد قام بالفعل بتنزيل التحديث تلقائيا إذا كان هذا الإعداد قيد التشغيل.

وإذا واجهت أي سلوك غير عادي على هاتف سامسونغ الذكي الخاص بك، فيمكنك إرسال تقرير خطأ إلى الشركة.

وأوضحت سامسونغ: "يتيح لنا ذلك إلقاء نظرة فاحصة على ما يحدث. البيانات تكون مجهولة المصدر ويتم الاحتفاظ بها فقط طوال مدة التحقيق".

وما يزال بعض مستخدمي غالاكسي ينتظرون أيضا تحديث أندرويد 11 الجديد، والذي يأتي مع إصلاحات الأخطاء الخاصة به بالإضافة إلى بعض الميزات الجديدة والمثيرة.

المصدر: ذي صن