الشعبية: المقاومة وجهت رسائل واضحة بأن شعبنا لم ولن يفرط بحفنة من تراب فلسطين

وطن: أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن "المقاومة في غزة وجهت مساء أمس مجموعة من الرسائل السياسية والميدانية الهامة، وفي المقدمة منها رسالة للخونة والمتخاذلين وخاصة نظامي البحرين والامارات بأن الشعب الفلسطيني لم ولن يفرط بحفنة تراب من أرضه، وأنه لم يُخوّل أحد للحديث باسمه أو أن يعقد صفقات مشبوهة تستهدف قضيته الوطنية."

وأكد مزهر في تصريحات لقناة الميادين الفضائية " أن شعبنا الفلسطيني يراهن على الشعوب العربية التي لن تستمر في الصمت وستنتفض حتماً ضد هذه الخيانة التي تمارس من قبل هذه الأنظمة التي تواصل تقديم الولاء والطاعة لهذا العدو الصهيوني والأمريكي حفاظاً على عروشها ومكانتها".

وشدد مزهر بأن المقاومة أمس وجهت رسائل واضحة بأن شعبنا الفلسطيني وفي القلب منه غزة لا زال متمسكاً بخيار المقاومة، وبحقه في الرد على جرائم القتل والقصف واستهداف المزارعين والصيادين، وبأنها ستواصل فرض قواعد اشتباك مع العدو الصهيوني، ولن تمسح له بمواصلة عمليات القصف، ولن تساوم أو تفرط في حقها الطبيعي في المقاومة والرد عليه بالمثل وإلحاق خسائر كبيرة به.