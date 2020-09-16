اشتية: نريد الذهاب للمصالحة الفلسطينية عبر بوابة الانتخابات

رام الله - وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، الأربعاء، "نريد الذهاب لمصالحة تكون بوابتها الانتخابات العامة"، عقب اجتماع الفصائل الفلسطينية وتوافقها.

وأضاف اشتية خلال محاضرة عقدها لمنتسبي دورة كبار الضباط من الأجهزة الأمنية في مكتبه برام الله في الضفة الغربية، أن ذلك "من شأنه تمتين الجبهة الداخلية، وإعادة الإشعاع الديمقراطي في حياة الشعب الفلسطيني".

وحول تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل قال اشتية" تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل شيء مؤلم، وضرب للإجماع العربي".

وأضاف "لكنه لن يغير من الواقع شيئا، فالمواجهة بيننا وبين الاحتلال على أرضنا وحقوقنا، وكلما كان بيتنا الداخلي مرتبا، ومؤسساتنا قوية، كلما استطعنا الصمود، وإفشال مخططات الاحتلال".

وأردف اشتية "أفشلنا خطط الضم (الإسرائيلية) بهمة شعبنا، وصلابة موقف الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس، والدعم الدولي والعربي".

لكنه اعتبر أن "كل مستوطنة (إسرائيلية) على أرضنا هي مشروع ضم، نعمل على مواجهتها يوميا بتثبيت صمود شعبنا على أرضه".

ومضى اشتية قائلا "نعيش مشهدا سياسيا معقدا، لكننا عشنا الأصعب منه، وصمدنا وحققنا إنجازات، والأهم استطعنا إفشال مخططات كثيرة لإنهاء قضيتنا، وحقوق شعبنا."