غانتس يهدد بالتصعيد ضد غزة

وطن: هدد وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، بالتصعيد ضد قطاع غزة، مطالبا حركة "حماس" بالحفاظ على الهدوء، وذلك في أعقاب قصف الاحتلال لمواقع في القطاع المحاصر، إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية 15 قذيفة باتجاه المستوطنات المحيطة، بالتزامن مع توقيع اتفاقي إشهار التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل في البيت الأبيض.

وجاءت تهديدات غانتس خلال جولة ميدانية أجريت اليوم، الأربعاء، في مستوطنات "غلاف غزة"، حيث عقد جلسة مشاورات أمنية لبحث التطورات التي شهدتها المناطق الجنوبية، الليلة الماضية.

وعلى صعيد متصل، ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجهوزية الإسرائيلية لإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة بالتزامن مع مراسم توقيع اتفاقي التطبيع في واشنطن "لم تكن بأفضل حالاتها"، مشيرة إلى أن اليقظة في هذه المرحلة موجهة إلى "الجبهة الشمالية" ، والرد المرتقب لحزب الله اللبناني.