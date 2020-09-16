جامعة القدس ومستشفى المطلع توقعان اتفاقية تعاون بحثي وتعليمي مشترك

وطن: وقعت جامعة القدس ممثلة برئيسها أ.د. عماد أبو كشك ومستشفى الأوغستا فكتوريا / المطلع (AVH) - القدس ممثلة بمديرها التنفيذي العام د. وليد نمور اتفاقية تعاون أكاديمي وبحثي مشترك، إضافة إلى تدريب طلبة كلية الطب في الأقسام السريرية، بحيث يصبح المطلع مستشفى تعليمي لطلبة كلية الطب. وذلك بحضور ممثلة الاتحاد اللوثري العالمي السيدة Seigland Weinbrenner، وعميد كلية الطب في الجامعة البروفيسور هاني عابدين، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أ.د. معتصم حمدان.

وتهدف الإتفاقية إلى رفع مستوى أداء الخدمات الصحية تماشياً مع الاحتياجات الوطنية في مجالات تطوير الخدمات والكوادر العاملة في الحقل الصحي.

وتنص الإتفاقية على تنفيذ برامج مشتركة في مجالات التدريب والتعليم الطبي والبحوث الصحية والتأهيل الطبي للكوادر العاملة في القطاعات والتخصصات الصحية، وتبادل الأساتذة والخبراء والمدربين في مختلف التخصصات الطبية.

وبين أ.د. أبو كشك أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون ما بين الجامعة والمؤسسات الوطنية الفلسطينية في مجال تطوير الكوادر البشرية العاملة في قطاع الصحة في فلسطين وتوثيقا للعلاقات ما بين جامعة القدس و مستشفى المطلع، مشيداً بالطاقم الطبي المتميز في المستشفى والذي تطمح الجامعة إلى التكامل والعمل معهم جنباً إلى جنب.

وأشاد أ.د. أبو كشك بجهود إدارة كلية الطب التي تخرج أطباء أكفاء وعلى درجة عالية من التميز مقارنة بأقرانهم، مبيناً أن المستشفيات والمراكز الصحية على المستويين المحلي والدولي تشهد على أداء طلبة كلية الطب في جامعة القدس.

وعبر د. نمور عن سعادته بهذا التعاون المشترك مع جامعة القدس، مشيداً بجهودها للإرتقاء بالحقل الطبي على مستوى فلسطين من خلال خريجيها المتميزين الذي أثبتوا جدارتهم من خلال عملهم في فلسطين والخارج وبمستشفى المطلع، مبدياً استعدادهم التام لأي تعاون ودعم لجامعة القدس في المجال الطبي.

يذكر أن جامعة القدس كانت السباقة في تأسيس الكليات الطبية في فلسطين، والتي تخرج منها منذ ذلك الحين مئات الأطباء المهرة الذين تفوقوا على الصعيد المهني، ومارسوا مهنتهم في أعرق الجامعات والمستشفيات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي القدس وأراضي الـ 48، وذلك بعد أن تقدم خريجوها لامتحان مزاولة المهنة الإسرائيلي وحققوا نسب نجاح شبه كاملة في مختلف التخصصات الطبية، وساهم الكثير منهم في بناء قطاع الصحة بفلسطين وسطروا العديد من قصص النجاح، كما ويحظى مجمع الكليات الطبية في الجامعة باعتراف محلي ودولي شامل.