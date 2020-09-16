أحكام متفاوتة بحق 4 أسرى

رام الله- وطن: حكمت المحكمة العسكرية في "عوفر" على الأسير محمود أحمد نخلة، بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات و8 أشهر، اضافة الى غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل، وهو معتقل منذ يوليو 2018.

كما وحكمت على الأسير أحمد كاظم بصبوص من مخيم الجلزون بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات، اضافة الى غرامة مالية 8 آلاف شيكل. وعلى الأسير محمد باسم شكوكاني من مخيم الجلزون بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات اضافة الى غرامة مالية 4 آلاف شيكل.

وأجلت محكمة الاحتلال العسكرية محاكمة الأسير المقدسي عز الدين أبو صبيح حتى تاريخ 11/11/2020 .