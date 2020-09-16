الغرفة المشتركة للمقاومة: ردنا على قصف الاحتلال كان حاضرا اليوم وسيبقى

وطن: أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية صباح يوم الأربعاء أنها لن تسمح للاحتلال باستهداف شعبنا ومواقعنا فالقصف بالقصف.

وشددت الغرفة في بيان مقتضب على أن "ردنا على الغارات الصهيونية الذي كان اليوم حاضرا، سيبقى حاضرا لمواجهة أي عدوان".

وصباح اليوم قصفت فصائل المقاومة الفلسطينية مواقع عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة بعيد غارات إسرائيلية على القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت كتائب القسام أن قيادة المقاومة الفلسطينية قالت كلمتها، مشددة على أن "الاحتلال سيدفع ثمن أي عدوان على شعبنا أو مواقع المقاومة".

وأضافت الكتائب "كان وسيظل الرد مباشرا، فالقصف بالقصف، وسنزيد ونوسع من ردنا بقدر ما يتمادى الاحتلال في عدوانه".

كما أكدت ‏سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنه "في رد من المــقــاومة على قصف مواقعها وفي إطار معادلة القصف بالقصف أطلقت المقاومة رشقات صاروخية تجاه مواقع ومغتصبات العدو فيما يسمى بغلاف ‎غزة".