صور | "التطبيع عدوان واستسلام وخيانة.. المقاومة هي الحل".. تونسيون يتظاهرون رفضا للتطبيع

وطن: تظاهر تونسيون، مساء أمس، بالتزامن مع توقيع الإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال برعاية أمريكية.

ورفع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، العلمين التونسي والفلسطيني، مؤكدين على وقوفهم الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ونُظمت المظاهرة بدعوة من الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، حيث رفعت شعارات مناهضة للتطبيع، منها: "اتفاقيات التطبيع بين الامارات والبحرين والعدو الصهيوني: عدوان واستسلام- التطبيع خيانة"، "وما زالت المجزرة مستمرة.. اتفاقية الذل والعار الصهيوخليجية"، "الحياد خيانة.. المقاومة هي الحل"، "كلاهما الى زوال.. التطبيع والاحتلال".