طيران الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

وطن: شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع وممتلكات للمواطنين في قطاع غزة، ما أوقع دماراً وخراباً فيها.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف16" بثلاثة صواريخ موقعاً شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما ألحق دماراً وخراباً بممتلكات المواطنين المجاورة.

وأضاف أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت موقعاً شرق حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، وكانت قصفت بثلاثة صواريخ موقعاً غرب مدينة دير البلح، وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بممتلكات ومنازل المواطنين القريبة من المكان.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي بأربعة صواريخ على الأقل موقعاً شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف، إضافة إلى بث حالة من الخوف في صفوف الأطفال الآمنين.

وتجوب طائرات حربية إسرائيلية أجواء القطاع منذ ساعات الفجر، فيما لم تغادر طائرات الاستطلاع الإسرائيلية الأجواء طوال ساعات الليل.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على إطلاق قذائف صوب المستوطنات والمواقع العسكرية المتاخمة للقطاع.

(وفا)