آبل تطرح مجموعة من المنتجات وترجئ الكشف عن "أيفون 12"

وطن: طرحت شركة "آبل"، اليوم الثلاثاء، في مؤتمرها السنوي، الساعة الذكية "آبل ووتش" الفئة السادسة، والتي بإمكانها مراقبة نسبة أكسجين الدم، ويبدأ سعرها من 399 دولارا، مع توقعات بإرجاء الكشف عن جهاز "أيفون" الجديد للشهر القادم.

كما كشفت الشركة عن ساعة "آبل ووتش إس إي"، منخفضة التكلفة (279 دولارا)، معلنة إمكانية بدء حجز كلتا الساعتين الجديدتين مسبقا، اليوم الثلاثاء، على أن تتوافرا يوم الجمعة.

وطرحت "آبل" نسخة جديدة من الحاسوب اللوحي "أيباد إير" بخمسة ألوان مختلفة، مع تصميم له حواف أصغر وشاشة أكثر اتساعا، ويبدأ بسعر 599 دولارا، وذلك إلى جانب إصدار أقل تكلفة "أيباد الجيل الثامن" بتكلفة 329 دولارا.

وقدمت الشركة خدمة "آبل فتنيس بلس" المدعومة بساعاتها الذكية، والتي ستزود المستخدمين بإرشادات للتمارين الرياضية، كما أعلنت عن "آبل وان" الذي يجمع خدمات التلفزيون والموسيقى والألعاب واللياقة البدنية الافتراضية الجديدة.

تبلغ تكلفة "آبل وان" 15 دولارا شهريا للنظام الفردي، أو 20 دولارا للنظام العائلي، حسبما كشفت الشركة في مؤتمرها اليوم، أما تكلفة "آبل فتنيس بلس" فتصل إلى 10 دولارات للاشتراك الشهري أو 80 دولارا للاشتراك السنوي.

عادة ما تكشف "آبل" عن منتجاتها جديدة في الخريف وفقًا لجدول زمني سنوي قبل موسم العطلات المهم للمبيعات. لكن هذا العام الأمور مختلفة بعض الشيء، ونظرا للجائحة التي عطلت التصنيع وأثرت على الاقتصادات، فإن المؤتمر يعقد افتراضيا هذا العام، بدلاً من عرض مباشر مع الصحافة والضيوف.

وقالت وكالة "رويترز" إنه من المتوقع، الكشف عن النسخة الجديدة من جهاز "أيفون" الذي يعد المنتج الأكثر بيعا للشركة، خلال الشهر المقبل، بعدما قال المسؤولون إن إطلاقه سيتأخر بضعة أسابيع لاضطرابات متعلقة بالوباء.

المصدر: (سبوتنيك)