البرغوثي لـوطن: ما حدث في البيت الأبيض مسرحية هزلية لفك العزلة عن "صفقة القرن" المرفوضة من الجميع

وطن: شبّه الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، اتفاقية التطبيع بين دولتي الإمارات والبحرين ودولة الاحتلال، في البيت الأبيض، الثلاثاء، بالمسرحية الهزلية لفك العزلة عن صفقة القرن المرفوضة من الجميع.

وقال البرغوثي في اتصال مع وطن، إن اتفاقات التطبيع لا تجلب الأمن والسلام للمنطقة، بل تمثّل مدخلاً لمزيد من التسلّح.

وأضاف البرغوثي: إذا كان الحديث يدور عن سلام فيجب أن يكون في اليمن وليبيا وسوريا، لأنه لا حرب بين الإمارات والبحرين ودولة الاحتلال.

وأوضح البرغوثي، إن الاتفاقات حاولت التعتيم على الموضوع الفلسطيني، لأن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي الأساس في المنطقة، وما جرى لا يقلل من عزيمة الفلسطينيين على مواصلة كفاحهم ونضالهم.

وأكد البرغوثي، أنّ ما جرى على حدود غزة أثناء مراسم توقيع الاتفاقيتين يدل على أن الأمن والسلام بيد الفلسطينيين فقط

وقال البرغوثي، إن ما يلفت النظر، هو الغياب الدولي عن الاتفاقية، فلم تحضر روسيا ولا أوروبا ولا الصين، ما يؤكد أن صفقة القرن التي تم في سياقها عقد هذه الاتفاقات ما زالت معزولة، وستظل كذلك ما زال الشعب الفلسطيني يرفضها.

وعبّر البرغوثي عن تفاؤله، بسبب الوحدة في الموقف الفلسطيني، وهذه الوحدة يجب ترجمتها فوراً إلى إنهاء كامل للانقسام.