الاحتلال يجبر المقدسي سعود قنبر على هدم منزله

وطن: أجبرت بلدية الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، المقدسي سعود عدنان قنبر على منزله في خلة عبد بجبل المكبر بالقدس المحتلة قسرا، بعد 5 سنوات من محاولة الغاء قرار الهدم.

وذكر سعود أنه اضطر إلى هدم المنزل بعد أن داهمت شرطة وجنود الاحتلال المنزل، وهددوه في حال عدم هدمه بيده، ستلزمه بدفع 90 ألف شيكل تكلفة هدمه بآليات بلدية القدس.

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت قرارا بهدم المنزل، وحددت 21 يوما لإخلائه، وحاول خلال هذه المدة تقديم استئناف لتوقيف قرار الهدم، إلا أن البلدية رفضت.

وأوضح أن بلدية الاحتلال فرضت عليه دفع مخالفة مالية قيمتها 45 ألف شيكل قبل عامين، كما دفع للمحامي والمهندس 80 ألف شيكل من أجل تنظيم الأرض وترخيص المنزل.

وأضاف أنه بنى المنزل في عام 2015، وتبلغ مساحته 100 متر مربع ومكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، ويعيش فيه مع زوجته و6 أولاد أكبرهم عمره 16 سنة وأصغرهم 3 سنوات.

ويبلغ عدد المنازل التي هدمت خلال 24 ساعة في جبل المكبر 6 منازل و3 محلات تجارية.