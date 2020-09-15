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وقوع 5 إصابات في أسدود

بالتزامن مع اتفاقات التطبيع.. إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات

15.09.2020 08:34 PM
بالتزامن مع اتفاقات التطبيع.. إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات

وطن: دوّت صفارات الإنذار، مساء اليوم الثلاثاء، في مستوطنات غلاف غزة وفي المناطق المحاذية لأسدود وعسقلان ومناطق أخرى...

وقالت القناة 13 العبرية: إنه سمع دوي انفجارات في أسدود وعسقلان بعد إنطلاق صفارات الإنذار، فيما تم تفعيل منظومة القبة الحديدية.

وأكدت وسائل إعلام عبرية وقوع 5 إصابات جراء سقوط صواريخ قرب متجر في أسدود.

وتزامن ذلك مع بدء مراسم توقيع اتفاقات التطبيع بين البحرين والإمارات مع دولة الاحتلال في البيت الأبيض برعاية أمريكية.

 

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