بالتزامن مع اتفاقات التطبيع.. إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات

وطن: دوّت صفارات الإنذار، مساء اليوم الثلاثاء، في مستوطنات غلاف غزة وفي المناطق المحاذية لأسدود وعسقلان ومناطق أخرى...

وقالت القناة 13 العبرية: إنه سمع دوي انفجارات في أسدود وعسقلان بعد إنطلاق صفارات الإنذار، فيما تم تفعيل منظومة القبة الحديدية.

وأكدت وسائل إعلام عبرية وقوع 5 إصابات جراء سقوط صواريخ قرب متجر في أسدود.

وتزامن ذلك مع بدء مراسم توقيع اتفاقات التطبيع بين البحرين والإمارات مع دولة الاحتلال في البيت الأبيض برعاية أمريكية.