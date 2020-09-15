أحكام وتمديد توقيف أسرى

رام الله- وطن: حكمت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الثلاثاء، على الأسير لؤي الشعلة من مدينة البيرة، بالسجن الفعلي مدة 14شهراً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 4000 شيكل، وعلى الأسير آدم فتحي حامد من سلواد، بالسجن الفعلي مدة 8 أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 8000 شيكل، فيما حكمت على الأسير فريد العويوي من الخليل، بالسجن الفعلي لمدة 24 شهراً، أما الأسير موسى حاتم ديرية من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم فحكمت عليه بالسجن 11 شهراً.

ومددت المحكمة توقيف الأسير محمود أبو ظاهر من رام الله، حتى تاريخ 19/10/2020 ، والأسير عبدالله محمد علي أبو ريالة من قرية العيسوية شرقي القدس ، ليوم الجمعة القادم.