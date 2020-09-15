ما هو الضوء الساطع بجوار الهلال في الليلة الماضية؟

وطن: في الصباح الباكر من يومي 14 و15 سبتمبر، جذب مشهد سماوي جميل الكثير من الاهتمام لمن يستيقظون مبكرا.

وقبل شروق الشمس بساعات قليلة من صباح يوم الاثنين وصباح يوم الثلاثاء، في الساعة 3:20 صباحا بتوقيت غرينتش، ظهر هلال القمر فوق الأفق الشمالي الشرقي، وعلى يساره "نجمة" ساطعة بيضاء فضية تتألق بتوهج ثابت.

وعلى الرغم من أن الجسم السماوي قد يبدو للوهلة الأولى وكأنه نجم، إلا أنه كوكب في الواقع، وبشكل أكثر دقة، هو كوكب الزهرة، الذي ظهر أكثر سطوعا بنحو 13 مرة من سيريوس أو كما يعرف أيضا باسم "الشعرى اليمانية" في العالم العربي، وهو النجم الأكثر سطوعا في السماء (بعد الشمس والقمر والزهرة)، من مسافة 88.8 مليون ميل (142.8 مليون كيلومتر) من الأرض.

وتمكن مراقبو النجوم بالفعل، من الحصول على لقطات مثيرة لهذا الثنائي في بداية هذا الأسبوع.

وقال أحد مستخدمي "تويتر": "كان هلال القمر رائع المظهر بجوار نجم أو كوكب ساطع هذا الصباح".

وتفاجأ العديد من مراقبي النجوم عندما علموا أن الضوء الساطع بالقرب من القمر ليس نجما بل كوكب الزهرة.

وبعد الشمس والقمر، يعد كوكب الزهرة ثالث ألمع جسم في سمائنا. ومع ذلك، فإنه ليس من الشائع رصده على مقربة من هلال القمر.

وغرد عالم الأرصاد الجوية الأمريكي براندون سبينر: "اعذروا الصورة الباهتة، لكن ألقوا نظرة على القمر هذا الصباح! النجم الساطع على يمين القمر هو في الواقع الزهرة! وسيكون مرئيا مرة أخرى غدا، ولكن سيكون لدينا تغطية سحابية، لذا استمتع بها هذا الصباح!".

لماذا كوكب الزهرة ساطع جدا في الليل؟

الكوكب الثاني من الشمس مغطى بغلاف جوي كثيف وغائم ما يجعله عاكسا للضوء بشكل لا يصدق.

ووفقا لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، يعكس الكوكب ما يصل إلى 70% من الضوء الذي يسقط عليه.

وقال المعهد في سلسلة Cool Cosmos الخاصة به: "الزهرة من ألمع الأجسام في سماء الليل. وكوكب الزهرة شديد السطوع لأن غيومه الكثيفة تعكس معظم ضوء الشمس الذي يصل إليه، نحو 70%، عائدا إلى الفضاء. ولأنه أقرب كوكب إلى الأرض غالبا ما يمكن رؤية كوكب الزهرة في غضون ساعات قليلة بعد غروب الشمس أو قبل شروقها كألمع جسم في السماء بخلاف القمر".

وأضاف المعهد أنه يمكن متابعة اقتران الزهرة مع القمر بالعين المجردة، كما أنه عند رصد الكوكب من خلال التلسكوبات الأرضية فإن قرصه سيكون ساطعا بنحو 65% بنور الشمس في الوقت الحالي.

المصدر: إكسبرس