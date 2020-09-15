الاحتلال يوقف العمل بتأهيل طريق شرق بيت لحم ويستولي على جرافة

رام الله- وطن: أوقفت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، العمل في تأهيل طريق يربط قريتي كيسان والرشايدة شرق محافظة بيت لحم، واستولت على جرافة.

وقال نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال، إن قوات الاحتلال أوقفت العمل في تأهيل طريق ترابي يوصل إلى مقبرة مشتركة لقريتي كيسان والرشايدة، واستولت على جرافة، بحجة عدم الحصول على الترخيص.

يشار الى أن قريتي كيسان والرشايدة تتعرضان منذ فترة لتصعيد تمثل بإيقاف البناء في مدرسة والاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي كيسان.