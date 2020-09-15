للمرة الثالثة.. الاحتلال يمنع المقدسي يعقوب أبو عصب من السفر

وطن: سلمت سلطات الاحتلال الأسير المحرر يعقوب أبو عصب، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد منعه من السفر حتى 17 أكتوبر المقبل، بحجة الأسباب الأمنية.

وكانت مخابرات الاحتلال استدعت يعقوب أبو عصب أمس للتحقيق، وعندما توجه اليوم إلى المسكوبية سلمته قرار تجديد منعه من السفر الصادر عن وزير داخلية الاحتلال أريه درعي.

وحدد قرار تجديد المنع من السفر 14 يوما للاعتراض عليه، وأشار إلى أنه يدرس امكانية تمديد الأمر لفترة 6 أشهر.

ويذكر أن سلطات الاحتلال تجدد قرار منع يعقوب من السفر للمرة الثالثة، حيث منع في المرة الأولى لمدة شهر والثانية 6 أشهر.