ثلاث دول عربية في الدفعة الثانية من التطبيع مع دولة الاحتلال

وطن: نقلت شبكة CNN عن مصدر لها في البيت الابيض، قوله إن واشنطن تتطلع الى ابرام اتفاقات تطبيع جديدة مع ثلاث دول عربية بعد التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال من جهة والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

وقالت CNN نقلا عن ذات المصدر، إن الدول الثلاث الجديدة هي سلطنة عمان والسودان، إضافة إلى المغرب، فيما أضاف بعض المراقبين دولة الباكستان على انها الدولة الإسلامية الأولى غير عربية التي ستوقع على تطبيع العلاقات مع الاحتلال.

من ناحيتها، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن نور داهاري، الباحث البريطاني الباكستاني المستقل الذي يرأس المعهد الإسلامي لمكافحة الإرهاب ITCT، قوله: "إن للباكستان مصالح قومية لا تسمح لهم بإطلاق علاقة مفتوحة مع إسرائيل لكنها لا تغلق الباب بوجه هذه الامكانية".

وقال داهاري: "إن البلدين يتبادلان المعلومات الاستخباراتية والمعلومات العسكرية منذ عقود. ولم تنظر باكستان يوما إلى الدولة العبرية على أنها دولة معادية، ومن المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق معها في المستقبل".

وتابع داهاري إن "هناك عددا من الدول التي تصطف في طابور وتنتظر الانضمام للاتفاقيات، منها سلطنة عمان والسودان والمغرب والسعودية، كما أن قطر قد تنضم إلى اتفاق كهذا مع إسرائيل عاجلاً أم آجلاً".