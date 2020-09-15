"بكدار" تنهي أعمال المرحلة الأولى من مبنى التكنولوجيا المتقدمة في جامعة الخليل

وطن: أعلن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" عن الانتهاء من الأعمال بمبنى التكنولوجيا المتقدمة (المبنى الأكاديمي) بمرحلته الأولى في جامعة الخليل.

واشتمل العمل على إنشاء وتشطيب وأعمال خارجية للطابقين الأرضي والأول من المبنى بمساحة إجمالية بلغت 2.645 م2، والذي بلغت قيمته 1.372 مليون دولار، منها 420 ألف دولار من جامعة الخليل.

ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع تنمية الجامعات الفلسطينية الممولة من صندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا "باديا"، بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، والذي يشمل أيضاً:

إنشاء مبنى كلية فلسطين التقنية المتوسطة في جامعة فلسطين التقنية- خضوري، واستكمال تشطيب مبنى فرع جامعة القدس المفتوحة في محافظة قلقيلية، وبناء مركز البحث العلمي في جامعة الاستقلال، وإضافة طوابق لمبنى كلية المهن التطبيقية (+A) في جامعة بوليتكنك فلسطين.