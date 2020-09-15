الصحة بغزة: تسجيل 79 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، إن 60 حالة جديدة تعافت من الفيروس، في حيث بلغ عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1590 عينة.

ونوه إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 2006 إصابة منها، 1688 حالة نشطة، و303 حالة تعافي، 15 وفاة.

وأكد القدرة أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية والاجراءات المطلوبة وفق درجة الخطورة لكل منطقة في قطاع غزة.

ولفت إلى أن فرق التقصي تعمل على تثبيط بؤر التفشي لحظة بلحظة وندعو المواطنين الى اسنادها بمزيد من الالتزام بالضوابط الصحية وعدم الحركة في الاماكن المغلقة.

وشدد القدرة على أن الوباء لازال في حالة انتشار وندعو الجميع الى عدم التراخي أو الاستهتار في اجراءات الوقاية لحظة واحدة لان استهتارك سيقتل أحبابك.

وأكد على أن الجميع ملزم بعدم الخروج من المنازل الا بارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي، مشيرا إلى ضرورة حماية كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة بالالتزام التام بضوابط السلامة وعدم خروجهم من المنازل الا للضرورة.

وبين أن الوزارة تعمل في إطار مرحلة الاستجابة التي توازن بين استمرار التقصي وتلبية احتياجات المواطنين وفق الضوابط الصحية.