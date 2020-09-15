"يوم أسود" .. مسيرات ووقفات رافضة للتطبيع الاماراتي والبحريني مع الاحتلال

وطن: تعم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية اليوم الثلاثاء الأراضي الفلسطينية ومخيمات الشتات رفضاً لإتفاق تطبيع البحرين والإمارات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

"اليوم الأسود" كما وصفه العديد من القيادات والفصائل الفلسطينية رفضاً لما يجري في واشنطن اليوم من توقيع اتفاق تطبيع بين الامارات والبحرين "واسرائيل"

القيادة الفلسطينية الموحدة للمقاومة الشعبية" دعت إلى اعتبار اليوم الثلاثاء "يوم رفض شعبي انتفاضي" ضد اتفاقي تطبيع البحرين والإمارات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي

ودعت "القيادة" في بيانها، إلى اعتبار الثلاثاء المقبل "يوم رفض شعبي انتفاضي في الوطن تُرفع فيه راية فلسطين في مختلف الأماكن".

وأكدت أن تلك الخطوة "تعبير عن رفضنا الحاسم لرفع علم الاحتلال والقتل والعنصرية على سارية (عمود يُرفع عليه العلم) الذل في أبوظبي والمنامة".

ودعا بيان "القيادة" إلى اعتبار الجمعة المقبل، "يوم حداد تُرفع فيه الأعلام السوداء في كل الساحات والمباني والبيوت، وتقرع الكنائس أجراس الحداد، وخطبة الجمعة رثاء للأنظمة