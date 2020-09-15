ترامب: الولايات المتحدة موجودة في الشرق الأوسط لحماية إسرائيل وليس من أجل النفط

وطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ليست معنية بالشرق الأوسط من أجل النفط ولكن من أجل حماية إسرائيل.

وأضاف ترامب في تصريحات أدلى بها ، الأسبوع الماضي، ولكن الصحافة الأمريكية السائدة لم تتداولها لسبب غير مفهوم، أن الولايات المتحدة ليست بحاجة ماسة للنفط ولكن "يجب علينا التواجد في الشرق الأوسط لحماية إسرائيل".

وذكرت الصحافية الأمريكية المحافظة باربرا بلاند، وهي الصحافية الوحيدة التي التقطت هذه التعليقات، أنه من الواضح أن لا أحد يهتم، ولكنها طرحت علامات استفهام بشأن المزاعم الأمريكية السائدة بأنها موجودة في الشرق الأوسط بسبب النفط لدرجة التورط في حرب ضد العراق.

وترتبط هذه التعليقات التي أدلى بها ترامب بنظرية تفسر سبب تسرع الإدارة الأمريكية لغزو العراق بحجة أسلحة الدمار الشامل المزعومة، إذ يبدو أن تهديد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لإسرائيل كان الدافع لهذه الحرب، ولكن البيت الأبيض لم يجرؤ على الاعتراف بذلك في ذلك الوقت.

القس العربي