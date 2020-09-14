إعلان هام للطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية صادر عن وزارة الخارجية



وطن: أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة فلسطين لدى الأردن ، مساء اليوم الاثنين، أن العمل جار لتأمين سفر طلبتنا الأعزاء الدارسين في الجامعات والكليات الأردنية، الذين سجلوا لدى وزارة الخارجية والمغتربين، وذلك بجهد مشترك مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية والسلطات المختصة فيها.

وتقدمت الوزارة بالشكر للأردن على الدعم الأخوي الكبير الذي تقدمه لتأمين سفر وحركة مواطنينا وطلبتنا، وأعلنت لطلبتنا ما يلي:

1-سيغادر طلبتنا إلى الأردن للالتحاق بجامعاتهم على دفعتين، ستغادر الأولى خلال الأسبوع القادم، وستغادر الدفعة الثانية في الأسبوع الذي يليه، بعد أن تنتهي فترة الحجر المركزي للدفعة الأولى.

2-قام فريق العمل المختص في الوزارة بفرز أعداد الطلبة الذين سجلوا لديها على دفعتين، وفقا للتسلسل الزمني للتسجيل، بحيث تشمل الدفعة الأولى 220 طالبة وطالبا.

3- سيخضع الطلبة المغادرون إلى المملكة الأردنية للحجر المركزي لمدة 7 أيام في فندق ثلاث نجوم تم حجزه من قبل سفارة دولة فلسطين لهذا الغرض، يليها 7 أيام أخرى حجر منزلي قبل أن يتمكنوا من الالتحاق بدراستهم.

4- يتكفل الطالب بتكلفة الحجر للفندق بواقع 45 دينارا مقابل حجره في غرفة فردية، و57 دينارا للغرفة المزدوجة لليلة الواحدة، ويقوم الطالب بدفعها مباشرةً للفندق عند وصوله، ويتحمل الطالب المسؤولية الكاملة عن نتائج عدم التزامه بدفع أجرة الحجر.

5- على كل طالب أن يجري فحص "كورونا" ويحصل على نتيجة سلبية قبل مغادرته، وأن يكون حاصلاً على تأمين "كورونا".

6- يخضع الطلبة المغادرون لفحصين إجباريين في الأردن بتكلفة 45 دينارا للفحص الواحد، وفي حال تبين إصابة أي طالب أو طالبة سيتم تمديد فترة حجر المجموعة المرافقة والمخالطين لمدة أسبوع آخر مدفوع الأجر من قبل الطلبة.

7-سينشئ فريق العمل المختص بالوزارة مجموعة "واتساب" لأعضاء الدفعة الأولى، من أجل التواصل معهم لتوضيح الأمور التالية:

-الموعد النهائي للسفر .

-كيفية الحصول على تأمين "كورونا" وآلية الدفع للتأمين .

-تحديد فندق الحجر واسمه وعنوانه.

-أية معلومات أو توضيحات لازمة.

وأكدت الوزارة أن التاريخ المحدد للسفر سيكون الفرصة الوحيدة المتوفرة أمام الطلبة للالتحاق بدراستهم، راجية منهم الالتزام بهذه الفرصة وعدم إضاعتها.