وفاة 3 مواطنين وإصابة 230 آخرين بفيروس كورونا في القدس خلال اليومين الماضيين

وطن: أعلن الدكتور علي الجبريني (وحدة مكافحة كورونا القدس) مساء الإثنين، عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 230 آخرين بفيروس كورونا، خلال اليومين الماضيين.

وأوضح الجبريني في تصريح صحافي، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في مدينة القدس ارتفع إلى 42 وفاة، بعد تسجيل وفاة لسيدتين من سلوان وراس العامود، ورجل من حي أم ليسون بالقدس، فيما أوضح الجبريني أن عدد الإصابات ارتفع إلى 1907 إصابات، منذ بداية انتشار الفيروس، وذلك بعد تسجيل 230 إصابة اليوم وأمس، و60 حالة شفاء .

وحذر الطبيب الجبريني من خطورة الفيروس الذي يواصل التفشي بين صفوف المواطنين المقدسيين وسائر البلاد بشكل كبير؛ داعياً لمواجهته بالطرق الوقائية المعلنة من قبل وزارة الصحة.

وتمنى الطبيب المقدسي الجبريني على "أهل القدس الأحباب إجراء الفحوصات للكشف عن الفيروس"، موضحاً أن هناك تأخير في صدور نتائج عدد من الفحوصات بسبب الإقبال الكبير عليها من قبل المواطنين.

وناشد الجبريني بضرورة الالتزام بتعليمات الصحة الخاصة بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، والنظافة الشخصية، والمواظبة على التعقيم باستمرار، "سائلاً الله الفرج القريب والشفاء للجميع".