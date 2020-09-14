غنيم وم. الصالح يوقعان مذكرة تفاهم

وطن: وقع رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم ووزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح اليوم مذكرة تفاهم حول تطوير استعدادت الهيئات المحلية المقدمة لخدمات المياه والصرف الصحي في حالة الطوارئ الحالية المعلنة وأي حالة طوارئ مستقبلية، وذلك من أجل تقليل المخاطر المتعلقة بجودة المياه و الصحة العامة.

وقامت سلطة المياه و بالتعاون مع البنك الدولي باعداد وثيقة "المبادئ التوجيهية لمزودي خدمات المياه والصرف الصحي في الحالات الطارئة -الاستجابة لجائحة COVID -19" لتكون أساس و نهج لإعداد خطة الطوارئ من قبل مزودي الخدمات لحماية السكان من الأمراض المنقولة بالمياه بشكل عام وأثناء جائحة كورونا بشكل خاص.

و في اطار التعاون المشترك بين سلطة المياه و وزارة الحكم المحلي لأهمية قيام كافة الهيئات المحلية المقدمة لخدمات المياه والصرف الصحي بتجهيز خطة طوارئ خاصة ضمن منطقة امتيازهم و الإلتزام بتطبيقها، تم وضع اطار عمل لتقديم الدعم الفني الى الهيئات المحلية لإعداد وتنفيذ خطة الطوارئ و الالتزام بتحديثها بشكل سنوي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم استكمالا للخطة التي اعدتها سلطة المياه لمواجهة الاحتياجات الطارئة في ظل جائحة كورونا