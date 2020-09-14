17 حالة وفاة و2984 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 17 حالة وفاة و2984 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب معطيات "الصحة الإسرائيلية"، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 39,592، بعد تعافي 118,547 (430 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 159,290.

وأوضحت المعطيات أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 1,136 حالة منذ بدء انتشار الفيروس في إسرائيل، في آذار/ مارس الماضي، مشيرة إلى أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 524، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تنفس اصطناعي بواقع حالة واحدة عن الحصيلة الرسمية الأخيرة، وبلغت 142 حالة.