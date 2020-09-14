الإعلان عن انتهاء أزمة جامعة بيت لحم والبدء بالعام الدراسي غداً

وطن: أعلنت جامعة بيت لحم ونقابة العاملين فيها، اليوم الاثنين، انتهاء الأزمة النقابية التي استمرت نحو أسبوعين على ضوء قرار من إدارة الجامعة بفصل نحو 35 من العاملين، إذ اعتبرت نقابة العاملين هذا القرار فصل تعسفي، وأعلنت الإضراب عن العمل حتى تعود الإدارة عن قرارها.

وعلى ضوء انتهاء الأزمة كما جاء في بيان مشترك بين الطرفين بعد جلسات حوار مكثفة، تقرر بدء العام الدراسي الجديد غداً الثلاثاء.

ووجه البيان الشكر الى رئيس الوزراء محمد اشتية وحكومته ممثلة بوزارة العمل ووزارة التعليم العالي والبحث العلميّ ومحافظ بيت لحم كامل حميد، على موقفهم الداعم، وكافة الجهات التي قدمت الجهود والوقت لتخطي هذه المرحلة.