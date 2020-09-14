الاحتلال يخطر بهدم مسجد القعقاع في سلوان جنوب القدس

وطن: اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أحياء في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ووزعت إخطارات هدم وبلاغات استدعاء للبلدية في البلدة، بينها إخطار بهدم مسجد القعقاع في سلوان.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان في بيان له، أن طواقم بلدية الاحتلال في القدس اقتحمت حي كروم قمر وأبو تايه في بلدة سلوان برفقة عناصر من شرطة الاحتلال، وعلّقت إخطارات هدم على عدة منشآت ومن بينها مسجد القعقاع في حي أبو تايه في البلدة.

وأوضح المركز أن طواقم بلدية الاحتلال علقت قرار الهدم على مسجد القعقاع وأمهلت السكان 21 يوماً للاعتراض عليه، وفي حال عدم الاعتراض وحضور الجلسة ستقوم المحكمة بتنفيذ قرار الهدم خلال شهر.

وأضاف المركز، أن مسجد القعقاع بُني بتبرعات من أهالي المنطقة قبل حوالي 8 سنوات وتم توسعته قبل عامين ببناء الطابق الثاني، ليخدم أهالي الحي البالغ عددهم ما يزيد عن 7 آلاف نسمة، وتقام فيه الصلوات الخمس.

ومن جهته ثانية، علقت طواقم بلدية الاحتلال في القدس قرارا يقضي بهدم منزل أمين سر حركة فتح في سلوان أحمد العباسي.