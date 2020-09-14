إصابة محافظ نابلس إبراهيم رمضان بفيروس كورونا
14.09.2020 04:39 PM
وطن: أعلنت محافظة نابلس، إصابة محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان بفيروس كورونا.
وأضافت المحافظة في بيان لها، أن المحافظ يتمتع بصحة جيدة، ويطلب ممن يحتمل أن يكون قد خالطه خلال الفترة السابقة مراجعة الطب الوقائي.
وأكدت على أن مؤسسة المحافظة ما زالت مغلقة لحين معرفة نتائج فحص الموظفين.
المواطنين والأهل الكرام تبيّن قبل قليل وبعد إجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا إصابة المحافظ اللواء إبراهيم رمضان...Posted by محافظة نابلس Nablus Governorate on Monday, September 14, 2020