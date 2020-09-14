إصابة محافظ نابلس إبراهيم رمضان بفيروس كورونا

وطن: أعلنت محافظة نابلس، إصابة محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان بفيروس كورونا.

وأضافت المحافظة في بيان لها، أن المحافظ يتمتع بصحة جيدة، ويطلب ممن يحتمل أن يكون قد خالطه خلال الفترة السابقة مراجعة الطب الوقائي.

وأكدت على أن مؤسسة المحافظة ما زالت مغلقة لحين معرفة نتائج فحص الموظفين.