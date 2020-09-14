محكمة الاحتلال تحكم بالسجن 3 مؤبدات على الإرهابي قاتل أسرة دوابشة

وطن: اصدرت محكمة الاحتلال اليوم الاثنين حكما بالسجن المؤبد 3 مرات و20 عاما على المستوطن الذي ادين بقتل عائلة الدوابشة في بلدة دوما في 2015.

واصدرت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة اللد حكمها على القاتل عميرام بن اولوئيل بالسجن 3 مؤبدات و20 عاما، حيث جرى ادانته بقتل 3 من عائلة دوابشة والتسبب باصابة الطفل احمد دوابشة بحروق خطيرة.

وألقى بن أولئيل عبوّة ناسفة داخل منزل أسرة الدوابشة، ما أدّى إلى استشهاد الطفل علي الفور، بينما توفيّ والداه، سعد وريهام، لاحقًا.

كما ألزمت المحكمة بن أوليئل بدفع 258 ألف شيكل تعويضات للطفل أحمد الدوابشة، الذي نجا بأعجوبة من الجريمة، وأصيب إصابات بالغة الخطورة لا يزال يتلقّى العلاج على إثرها.

وفي أيار/مايو الماضي، أدانت المحكمة بن أوليئيل بجريمة القتل، لكنّها برّأته من العضوية في تنظيم إرهابي.

وأدانته حينها بارتكاب ثلاث جرائم قتل متعمد.

واعترف بن أوليئيل بارتكابه الجريمة ثلاث مرات، لكن المحكمة رفضت اعترافين، بادعاء أنه استخرج منه بواسطة استخدام "وسائل جسدية مؤلمة"، والاعتراف الثاني استخرج في وقت قريب من استخدام هذه الوسائل. وقالت القاضية روت لوريخ إن الاعتراف الثالث مقبول بكافة أجزائه.