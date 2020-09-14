"سِحر" طبيعة فلسطين وآثارها تُبكي اللاجئين..عن حلاوتها سَلوا عينَ مُحبٍ

وطن- تقرير: هديل عوني عطاالله: يبدو أن كاميرات المصورين في فلسطين كلما أرادت أن تروي عطشها إلى تصوير طبيعتها الخلابة ومعالمها الشامخة ازدادت ظمأً، وفي كل مرة يفاجئنا بعضهم بمشاهد ليس من السهل تجاوزها من دون تذكر ما قاله أحمد شوقي يوماً "فهل تركَ الجمال له صوابا".. وما يلبث أن يحدّق المرء مرةً وإثنتين متسائلاً: "أحقاً هذا المكان في بلادنا!".

مجلة "آفاق البيئة والتنمية" بحثت مجدداً عن مصورين يبذلون جهدهم لإظهار ما خفي من بهاء فلسطين بمختلف مناحيها، لتقول لهم "شكراً وننتظر المزيد...".

بصعوبتها وندرتها

مصطفى غروز شابٌ مقدسي عمره 22 عاماً؛ طوال الوقت "يطلب القرب" من الطبيعة بحبٍ وإصرار؛ حاصل على بكالوريوس في العلاقات الدولية والدراسات الروسية، وصورهُ تفرض نفسها بقوة في هذا المشهد.

يعمل غروز مصوّراً مستقلاً ومنتجاً للأفلام القصيرة، وقبل حوالي ستة أعوام انجذب لتصوير (الماكرو) أو ما يعرف التصوير المُقرّب للحشرات الصغيرة والكائنات الحية الدقيقة، يتحدث لمراسلة المجلة بالقول: "أدهشتني تفاصيل هذا العالم الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجرّدة، وحينها استخدمت أدوات ومعدّات تصوير بسيطة جداً وزهيدة الثمن، وبعد مرور ثلاثة أعوام من بداية شغفي بالتصوير وقعت في حب الطبيعة وتوثيق جمالها".

هكذا أصبح التصوير منفذاً مكّنه من زيارة الأماكن التي لم تطأها قدمه من قبل ولم يكن يعلم حتى بوجودها، سواء كانت قريبة من مكان سكنه أو بعيدة، وفي الآونة الأخيرة بدأ مصطفى بالتبحر في التصوير السينمائي وصناعة الأفلام القصيرة، ولاحظ تقصير هذا المجال في إظهار جمال طبيعة فلسطين المتنوعة، سهولاً كانت أم جبالاً أم صحراء، مما ألهمه لتصوير المناطق الفلسطينية المختلفة لإنتاج فيلم قصير يُظهر جانب الطبيعة المنسيّ أو المهمش في البلاد.

الطبيعة - بالنسبة له - أعظم من مجرد صورة جيدة يصطادها، وله في ذلك وجهة نظرٍ يجدر به تبيانها: "عاش الإنسان جميع مراحل تطور حياته وسط أحضان الطبيعة، ثم قرر بعدها الانتقال إلى المدن الكبرى التي أغرت البشر بالهجرة إليها، نعم وفرت الحياة العصرية له وسائل الراحة والرفاه، لكن ما الفائدة! لقد وجد نفسه عالقاً بين المباني الضخمة التي لم تعوضه عن الراحة النفسية التي أذاقته الطبيعة حلاوتها".

وفي السياق نفسه يؤكد أن تصوير الطبيعة أضحى وسيلة لإعادة التفاعل مع أنفسنا، مستطرداً: "تساعدنا الكاميرا على ملاحظة التفاصيل المختلفة من حولنا التي قد نفوّتها، وبطبيعة الحال نحن نتأثر بشدة بمحيطنا البيئي والنفسي والاجتماعي، مما ينعكس تلقائياً على أفكارنا وأمزجتنا؛ ولعلّ الألوان أبرز هذه المؤثرات، فالتعامل مع اللون الأخضر على سبيل المثال يبعثُ على التفاؤل ويبثُ الشعور بالراحة والهدوء".

وفي المجمل؛ فإن تصوير الطبيعة ليس فقط أمراً تقنيّاً أو مهنياً بحسب رأي مصطفى، "إذن ماذا أيضاً؟".. يجيبني فوراً: "إنه وسيلة للتقرب من الطبيعة لما يحققه من اتزان نفسي، فأجسادنا مبرمجة جينياً على الشعور بالارتياح عند تواجدنا بين ربوعها".

ينساب حديثه منظماً وشائقاً، مؤكداً في طياته أن فلسطين المحتلة الصغيرة جغرافياً تزخر بالمشاهد الطبيعية والأماكن الجميلة، مقتنعا تماماً بأن "التقاط الصور المميزة هدف يحث المصور الشغوف على البحث عن كل ما هو جديد مهما ترصّدت له الصعوبات".

سألته عن أبرز التحديات التي تواجهه في توثيق تلك المشاهد، فقال: "يتوجب علينا التقاط صور مميزة؛ بل منقطعة النظير؛ تجعل المتلقي يتوق إلى زيارة هذه الأماكن، وبمنطقية فإننا لو نظرنا إلى دول مثل أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية على سبيل المثال، سنجدها مليئة بالشلالات والأنهار والقمم الجبلية الشاهقة المكسوة بالثلوج، وفي المقابل فإنه تندر مثل هذه المشاهد في فلسطين، وبذلك علينا أن نقرّ بأن التقاط صورة مميزة في بلادنا، أصعب من التقاط صورة في آيسلندا المليئة بالشلالات والتي ببساطة يمكن لأي سائح هناك أن يلتقط صوراً جميلة لها.. فقط لأن المشهد مذهل، مما يُلزمنا نحن معشر المصورين في فلسطين ببذل مجهودٍ أكبر".

وحول مستوى الجهد المطلوب يذكر أنه لا بد من بحث دؤوب عن زوايا وأماكن جديدة غير مألوفة؛ والتخطيط لالتقاط الصورة في الوقت المناسب والمكان المناسب، مما قد يستدعي زيارة المكان نفسه مراتٍ عدّة من أجل الحصول على الصورة المرجوّة، لتقاس لذّة تصوير الطبيعة في فلسطين المحتلة، بصعوبتها ونُدرتها، تبعاً لقوله.

صحراء النقب هي مكانه المفضل وبلا منازع.. يخبرني مصطفى، وعلى وجه الخصوص في الليالي الصيفية التي تخلو من القمر، حيث تتسنى الرؤية الواضحة للنجوم والمجرّات الفضائية، بفضل بعدها عن المدن وانخفاض نسبة التلوث الضوئي فيها.

وفي السياق نفسه يشير إلى أن صورته الأقرب إلى قلبه "مجرة درب التبانة" وفيها يقف فيها على سفح جبلي مرتفع فيما تظهر المجرة الضخمة بوضوح فائق، ويزيد بالقول: "صور من هذا النوع تتطلب تخطيطاً جيداً ومراقبة ساعات ظهور المجرة واتجاه ظهورها وحركتها ناهيك عن وجود القمر أو عدمه، وتحديد موقع العنصر المراد تصويره مع المجرة، كلها عوامل تُؤخذ في الحسبان.

نصيحة يقدمها لهواة التصوير يختصرها بالتالي: "لا تسلكوا الطريق السهل"، ففي ظل توفر كاميرا الهواتف المحمولة والكاميرات ذات الجودة العالية صار بوسع الجميع التقاط الصور ومشاركتها مع الناس، لكن الفيصل يكمن في بذل جهد نوعيٍ إضافي لا يرد في ذهن أي شخص آخر، متمماً حديثه: "تسهم التغذية البصرية دوراً مهماً في تطوير عين المصوّر، فكلما شاهد أعمالاً أكثر لمصورين آخرين تطورت نظرته لمفهوم الجمال، وأصبحت رؤيته الفوتوغرافية أعمق".

إنه الوطن يا صفية

"أنا الضيف في منزلي والمُضيف، نظرتُ إلى كل محتويات الفراغ، فلم أرَ لي أثراً" بيتٌ للشاعر محمود درويش.يحب أيمن سوقي الاستشهاد به في منشوراته، وهو شابٌ يعمل في تصنيع البوظة ويعيش في الضفة الغربية، نجده في "نابلس العز" قد التقط صورة لديوان آل خماش الذي تأسس عام 1848 أي قبل 100 عام من الاحتلال الإسرائيلي، وصور رائعة في يافا وحيفا والقدس بمساجدها وكنائسها ومعالمهم الروحانية الفاتنة التي تجعل الكثيرين يتنهدون شوقاً لرؤيتها.

بدأ بالتصوير هاوياً منذ عام 2015 حين شجعه المصور الحيفاوي عصام تلحمي بعد أن وجده يمتلك مقوماتٍ لخلق تكوين جميل للصور مما منحه حافزاً للانطلاق، وصار أيمن يجوب المدن المحتلة التي يدخلها بـ"تصريح" لتشهد صوره متابعة عالية، وعلى وجه الخصوص من اللاجئين الذي يعيشون خارجها وحرموا من التمتع بجمالها.

يقول في حديثه لنا: "أعشق بلادي وأرى أن ما أفعله من توثيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي واجب تجاه أهالينا المحرومين منها، الذين لمست حبهم لفلسطين من الرسائل والتعليقات التي تردني".

يستخدم الهاتف المحمول بدلاً من "عدة التصوير"، مما يجنبه التعرض للمشاكل أثناء تواجده في الأراضي المحتلة عام 48م، وعلى أية حالٍ لا يكترث لأي عائق، مبيناً "اتذكّر تصويري لنهر العوجا في يافا؛ عندئذ اضطررت للذهاب إليه مشياً لمسافة نحو 28 كم".

ولا ينسى أبداً شكل لهفته عندما رأى قبة الصخرة لأول مرة، لما في "القبة" من جمال ورهبة يصعب وصفهما، فوقف أمامها صامتاً وحينها قفز في وجهه سؤال غسان كنفاني في رواية "عائد إلى حيفا": "أتعرفين ما هو الوطن يا صفية؟"، ومن المحزن أن الجواب لم يتغير: "الوطن هو ألا يحدث ذلك كله".. قلوبنا أيضاً ستدميها تلك الجملة عندما نقرأُ صوره.

لقد سحرته يافا ببيوتها القديمة ونوافذها وأشجارها المتدلية وأدراجها وشطآنها أيما سحر، وصار طموحه جارفاً ليصور أكبر قدر من فلسطين السليبة وفقاً لقوله، طموحٌ يبقيه متقداً، وتعليقٌ حُفر في وجدانه؛ يفصح عنه بقوله: "وصلتني رسالة من مدرس في لبنان بادر إلى عرض صوري وفيديوهاتي على طلابه، وحين رأوا جمال فلسطين بكوا حسرة وشوقاً".

التراث النابلسي

"احكيلي عن بلدي" هاشتاجٌ أطلقه المصور النابلسي أحمد خلف قبل بضع سنوات؛ هذا الرجل يطوف بين حارات نابلس العتيقة مثل حارة الياسمينة ويوثق التحف المعمارية فيها؛ بالإضافة إلى تصويره الأماكن التراثية والأثرية في مدن فلسطينية أخرى منذ 12 عاماً؛ ويعمل منذ عام 2016 على مشروع توثيق التراث النابلسي، وعلى وجه الخصوص المباني.

ويعرب عن أسفه بالقول "اكتشفت انه لا يوجد ترويج سياحي لمعظم مدننا، لذا كان يجب أن اتحرّك".

مسّاح الأراضي الذي يعمل في بلدية نابلس ترافقه عدسته أينما ولّى وجهه، تارة في المقابر الرومانية وتارة أخرى في مسجد الخضراء، وفي كنيسة البير يعقوب، وفي حمام السمرا، وقصر الكيلاني وقصر أبو حجلة في بلدة دير استيا، وتارة ثالثة يتأمل هندسة مداخل البيوت القديمة.

وبينما جوارحه تخشع أثناء رحيل الشمس عن سماء مدينته يخبرني: "أن أمشي في نابلس العتيقة يعني أن أشعر براحه نفسية تثلج صدري، على الأرجح أن هذا يحدث مع كلِ من يعشق مسقط رأسه".

ويذكر أن من المعالم التي أصابته بالذهول، كمُ الحجارة الهائل وضخامة الأعمدة التي شُيدَّ بها المسجد الصلاحي الكبير، والذي "يظهر فيه جلياً فن الأجداد ودقتهم التي ماتت معهم وقلما نجدها اليوم" بحسب رأيه.

وتجدر الإشارة، أن من حسنات هذه الهواية الاستماع إلى القصص التراثية من العامة، فكان من بين ما استوقف أحمد خلف قصة الشيخ مسعود التي تناقلتها الأجيال، راوياً إياها: "يقال أن الشيخ مسعود كان يرافق إمام أحد المساجد؛ وفي مرة وصل إلى المسجد ثم اختفى وتكرر الأمر، فقرر شيخ المسجد أن يتتّبع أثره، فإذ به يدخل في حوش ثم يختفى ويُقال أنه خرج من الحوش إلى المسجد الأقصى، واعتبروه من "أهل الخطوة"- وتعني في الموروث الشعبي " القدرة الخارقة على قطع مسافة طويلة جداً في خطوة واحدة أو في لمح البصر، أو القدرة على التواجد في أكثر من مكان في اللحظة نفسها".

السفر أثرى أدائه

أمجد مرار شاب من مدينة القدس تخرج من كلية الهندسة المدنية، إلا أنه سلك طريق التجارة، واتخذ من التصوير هواية في أواخر عام ٢٠٠٥ التي اجتهد في صقلها بالتعلم الذاتي، وفي غضون سنوات قليلة استطاع أن يحقق عدة قفزات في هذا المجال، بحسب قوله.

يحدثنا قائلاً "في السنوات الأولى من ممارسة التصوير كنت مفتوناً بالمواقع الأثرية والبيوت والمساجد المهجّرة، وكانت وما تزال معالم المدينة المقدسة بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص من بين أهم محاور التصوير عندي".

ويتابع كلامه: "نجحت بفضل الله في توثيق العديد من معالم فلسطين الأثرية والحديثة واعتزّ بالعديد من اللقطات المميزة لـ "زهرة المدائن" وللمسجد الأقصى برفقة "زهر اللوز" ومساحاته وأروقته وأبنيته، كما لدي العشرات من لقطات "اللاند سكيب" في البلاد بفضل التنوع الجغرافي الذي تحظى به".

ومن أجل إثراء مخزونه الفوتوغرافي وتطبيق علوم التصوير؛ سافر إلى عدد من الدول الأوروبية وإلى تركيا لمراتٍ عدة، وكذلك إلى المغرب العربي، وتمكن في العديد من البلدان من تصوير بقاعٍ جمالُها أخّاذ، مضيفاً "كانت زياراتي جميعها ناجحة وأفادتني كثيراً ولله الحمد".

وفي كل مرة يرى فيها زهرة النرجس ترّق روحه، فـ أمجد يهوى "النرجس" ولا يقاوم عبقها منذ الطفولة لذا يترقب كل عام تفتحها بفارغ الصبر، متطرقاً إلى عقبة تنغّص على المصورين في فلسطين "وهي أنهم ليسوا بمأمن من الخوف عند التخييم في الليل بغية انتظار تصوير الشروق، بسبب الإجراءات الأمنية من الاحتلال".. كما يقول.

خاص بآفاق البيئة والتنمية