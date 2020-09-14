الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمدانين بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي لضمها لدولة أجنبية

وطن: حكمت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضي محمد جرادات، والقاضي عبد المالك حمودي، حكما بحق المتهم الأول (ه،س) والمتهم الثاني (ع،د) والمتهم الثالث (ع،ط) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات، بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي لضمها لدولة أجنبية.

وبينت أن هذا الحكم جاء بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها إلى دولة أجنبية وفق المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014، استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين.