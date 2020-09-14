سلطات الاحتلال تخطر بهدم مسجد في سلوان

وطن: اخطرت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، بهدم مسجد القعقاع في بلدة سلوان في القدس الشرقية.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة سلوان، أن طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت بلدة سلوان جنوب الأقصى، وعلقت إخطارات هدم وبلاغات استدعاء على عدة منشآت، ومن بينها مسجد القعقاع في حي أبو تايه.

وأضاف المركز أن البلدية أمهلت السكان 21 يوما للاعتراض على قرار الهدم، وفي حال عدم الاعتراض وحضور الجلسة ستقوم المحكمة بتنفيذ قرار الهدم خلال شهر.

وأردف المركز أن مسجد القعقاع بني بتبرعات من أهالي المنطقة قبل حوالي 8 سنوات وتمت توسعته قبل عامين ببناء الطابق الثاني، ليخدم أهالي الحي البالغ عددهم ما يزيد عن 7 آلاف نسمة، وتقام فيه الصلوات الخمس.

وأوضح أهالي حي أبو تايه أن طواقم البلدية تعلق بين الحين والآخر قرارات هدم على مسجد القعقاع مدعية أن البناء عبارة عن سكن وليس مسجدا.

وأكد الأهالي أنهم حاولوا خلال الفترة الماضية ترخيص وتوقيف إجراءات وقرارات الهدم دون جدوى.