هنية: حماس رفضت عرضا من ادارة ترامب لعقد لقاءات معها

وطن: كشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، تفاصيل العرض الذي تقدم به مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر.

وقال هنية خلال مشاركته في برنامج "ما خفي أعظم" الذي تبثه "الجزيرة": " رفضنا عرضاً من مكتب كوشنر بوساطة أطراف أخرى لعقد لقاءات من أجل الحوار مع العدو الصهيوني".

وتابع: "قررنا الاعتذار عن أي حوار مضمونه دولة فلسطينية في قطاع غزة وتنفيذ ‎صفقة القرن".

وبحسب هنية، فإن مكتب كوشنر طلب من بعض الأطراف أن تتحدث مع قيادة "حماس"، وقالوا لهم إنهم مستعدون للجلوس مع الحركة في أي مكان نحدده سواء بدولة عربية أم أوروبية.

وفي سياق متصل، قال هنية إن " إسرائيل فشلت في نزع سلاح المقاومة في حصارها رغم كل ما تقوم به من تطبيع ووضع الحركة على قائمة الإرهاب وشيطنتها دليل أن المقاومة في حالة اتساع وصعود".

وأضاف: " لا نبحث عن حرب في قطاع غزة لكننا لا نخشاها، وإذا فكّر الاحتلال أن يشن عدوان جديد على غزة ستكون المعركة مختلفة والفصائل وفي مقدمتها القسام في جعبتها ما سيفاجئ العدو".