خالد بطراوي يكتب لوطن .. سيارتي والشعوب العربية

أكتب مقالتي الأسبوعية هذه من كراج تصليح السيارات، فقد تعطلت سيارتي وتراكمت الاعطال بها بسبب إهمالي ما نجم عن ذلك حاجتها لمجموعة من الإصلاحات وإلا لساءت حالتها وكنا – لا قدر الله - سنصل الى نتائج لا تحمد عقباها وستلحق بنا خسائر فادحة.

ولعل ما حصل لسيارتي بسبب إهمالي، هو تماما ما حصل في المشهد السياسي الفلسطيني وربما العربي والإقليمي والدولي، وكل ذلك بسبب إهمالنا نحن الفلسطينيون ... المفترض أننا أصحاب قضية العرب الكبرى وأصحاب قضية التحرر الوطني الأولى والمرابطون في بيت المقدس واكناف بيت المقدس، وحماة كنيسة المهد والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف.

لا أريد الحديث مطلقا عن حالة التشرذم التي نعيشها داخليا والمتمثلة في الانقسام، حيث أن غيري قد كتب حول ذلك أكثر من مرة، ولكنني من أصحاب مصطلح (FLT) أي " فالج لا تعالج" حيث أنني لست على قناعة بأن هناك مقومات وأرضية حقيقية لإنهاء الإنقسام ببساطة لتضارب المصالح وإنتفاء المصلحة المشتركة بين قطبي الحركة الفصائلية السياسية مع كل ما يحيط بها من تجاذبات لأطراف عربية ودولية وإقليمية وجميعها تحت بسطار الإحتلال الإسرائيلي وداعمه الأساسي ... بلاد العم سام.

كي تسير سيارتي على نحو آمن ومريح ودون كركعة لا بد من عملية إصلاح، وكي تعود اللحمة الجماهيرية العربية والإقليمية والدولية مع الشعوب وحركات التحرر العالمية ومناصريها لا بد من عملية إصلاح وإعادة ترميم للعلاقات.

لا يعجبني مطلقا وبصراحة مسلسل "الردح" الذي يمارسه بعضنا ضد الشعوب العربية، ولست راضيا وبأي حال من الأحوال عن نظرة الإستعلاء التي ألمسها عند البعض منا حيث يعتبرون أنفسهم القيمون على الشعوب والمناضلون الوحيدون بل والمتعلمون وينعتون الشعوب العربية بالجهل وأصحاب " الكروش والدشاديش" وغيرها من الألقاب والتوصيفات، ولا يفرقون مطلقا بين الشعوب وبين الأنظمة وزبانيتهم.

فإن خرج أي مواطن عربي على الإعلام مؤيدا لكيان الإحتلال ولتطبيع العلاقات، فلا يعني ذلك مطلقا أنه يتكلم بإسم شعبه، أو أن هذا الشعب راض عن عملية التطبيع التي تحصل بين نظام هذا البلد وكيان الإحتلال. فإن " فتحنا التيربو" على ذلك الشخص بالشتائم وعبارات التحقير وغيرها، دون أن نطرح جدالا ورأيا مستندا الى حقائق ووقائع، زدنا هذا الشخص وعائلته ومجموعة من أصدقاءه تعنتا، ونحن نعلم أن الكثير من بيننا يصر على الخطأ لأن ليس لديه "ثقافة الإعتذار" ولأنه يطبق مقولة " أخذته العزة بالإثم".

في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصر والقديم، وفي كثير من المواقع في فلسطين المحتلة توجد قبور لشهداء عرب، بل وتوجد مقابر، ولا أريد أن أعدد تلك المواقع فهي كثيرة بالمناسبة. في كافة حروبنا مع الإحتلال هناك كم هائل وكبير من الشهداء من إخواننا وأخواتنا العرب الذين إنخرطوا في النضال مع الثورة الفلسطينية، وهناك كم هائل من الذين أصيبوا بإعاقات دائمة الى يومنا هذا وكم أكبر من الجرحى وقد تركت الحروب مع الإحتلال علامات عز وكرامة على أجسادهم، والى يومنا هذا يوجد في سجون الإحتلال رفاق لنا من الأشقاء العرب، شاركناهم الزنزانة الواحدة و "البرش الواحد".

وأكثر من ذلك كله، جلّ برامج حركات التحررالوطني العربية كانت تتضمن عنوانا رئيسيا بارزا يتعلق بإعتبار قضية فلسطين هي قضيتهم المركزية وهم يقارعون أنظمتهم الرجعية، ففي البحرين مثلا تعرفنا وعملنا مع رفاق لنا في جبهة التحرير البحرانية. ولا أريد هنا أن أسرد عليكم أحداثا تاريخية لمناضلين من هذا البلد العربي أو ذاك ضحوا بأنفسهم وفي داخل بلادهم وفي خارجها في سبيل النضال ضد أنظمتهم الرجعية ولأجل القضية الفلسطينية، ولا أريد أن أسرد عليكم تفاصيل حالات إختفاء قسري حدثت لبعض المناضلين الذين ظل مصيرهم مجهولا الى يومنا هذا.

إن التطبيع كما قال شاعرنا الراحل محمود درويش هو " القبول برواية الطرف الآخر عن التاريخ"، فماذا ننتظر، لماذا لا نستنهض أنفسنا ونروي روايتنا نحن ... الشعوب العربية عن التاريخ؟

لا يعني أن نظاما قد قام بالتطبيع مع كيان الاحتلال أن شعب ذلك البلد قد قام بالتطبيع فعلا، ولدينا من الأمثلة الكثير الكثير عن رفض شعوب بلدان تلك الأنظمة التي أبرمت ما يسمى بإتفاقيات "سلام" مع كيان الإحتلال.

شخصنا العطب في سيارتي وإقترح الميكانيكي الحل، وفي حالتنا مع الشعوب العربية ما الحل؟

الحل واضح ومختصر، إعادة العلاقات مع جماهير الشعوب العربية وقواها الطليعيه على أسس من النضال المشترك والإحترام المتبادل والدعم المتواصل. إنشاء منصات شبابية على وسائل التواصل الإجتماعي للتواصل مع جيل الشباب العربي في شتى المواضيع السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والتراثية حتى " السح الدح إمبو" لفتح حوارات بعيدا عن الشتائم والردح. توظيف الإعلام المقاوم على نحو خلاق، بزيادة اللقاءات والحوارات مع رموز من حركات التحرر العربية وإستنهاض تاريخ العرب الثوري الوطني وإستذكار شهداء حركات التحرر الوطني العربية في كافة الأقطار العربية. والمحطات النضالية في تاريخ هذا البلد العربي أو ذاك.

طالما أن بعض الأنظمة العربية قد إختارت التطبيع، فليس ثمة مجال بيننا كشعوب عربية للدبلوماسية والكلام المعسول، فذلك شأن الرسميين، أما نحن أبناء الشعوب العربية، فليس أمامنا الا إعادة ترتيب علاقاتنا على أسس كفاحية مناهضة للتبعية والإلحاق والإستعمار والتطبيع وإحترام نضالات الآخر.

ستخرج سيارتي بإذنه ععالى معافاة، فهل ستتعافى مركبتنا مع الشعوب العربية؟