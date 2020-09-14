الداخلية: قد ندخل في إغلاق شامل مناطقيا

وطن: قال المتحدث باسم ورزاة الداخلية د.غسان نمر معلقا على ازدياد عدد الاصابات بفايروس كورونا واحتمالية العوة الى الاغلاق، انه "قد ندخل في إغلاق شامل مناطقيا، فالمناطق المصنفة حمراء ستغلق بشكل كامل حتى نتمكن من حصر المصابين والمخالطين".

واضاف "نتمنى أن لا نتوجه إلى الإغلاق الشامل في جميع المناطق ونعطل عجلة الاقتصاد".

ونفى نمر ان يكون للقرارات التي تتخذها الحكومة بما تتخذه حكومة الاحتلال قائلا " لا نتبع الإسرائيليين في اجراءاتهم وقرراراتنا لها علاقة فقط بواقعنا الفلسطيني"

واوضح نمر "قد ندخل في اغلاق شامل مناطقيا ولكن لن يكون طويل الأمد"، مضيفاً " عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية وبقرارات الحكومة قد توصلنا لسياسة الاغلاق"

واضاف نمر "طواقم الأمن محدودة جدا لدينا حتى تتمكن من منع إقامة المناسبات والأعراس في جميع المحافظات".