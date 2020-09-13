محافظ جنين يقرر تمديد إغلاق قرية الفندقومية ثلاثة أيام

وطن: قرر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، الليلة، تمديد إغلاق قرية الفندقومية جنوب جنين، ثلاثة أيام إضافية، نتيجة لتصاعد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" فيها.

وأضاف الرجوب، في بيان صحفي، أن تمديد الإغلاق يهدف لتمكين فرق الطب الوقائي من إجراء الفحوص اللازمة وتتبع الخريطة الوبائية بالتعاون مع المجلس القروي والأجهزة الأمنية.

وأوضح أن الإغلاق يشمل كافة المؤسسات والقطاعات والمرافق باستثناء الصيدليات والمخابز، كما يشمل المنع القطعي لتنقل الأفراد من وإلى القرية وتحت طائلة المساءلة القانونية، بمن فيهم موظفو القطاعين الحكومي والخاص، وسائقو مركبات التاكسي الخاص، والعمومية.

وأهاب الرجوب بالمواطنين الالتزام التام والتعاون مع الجهات المعنية بتفيذ مقتضيات هذا القرار، لمحاصرة انتشار الوباء.

وكان الرجوب أعلن مساء أمس السبت إغلاق قرية الفندقومية، لمدة 48 ساعة، بعد تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا في القرية.