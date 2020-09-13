قادة عدد من الفصائل: بيان القيادة الموحدة يمثلنا وندعو لأوسع مشاركة يوم الثلاثاء في الوطن والشتات والعالم رفضا للتطبيع والاحتلال





وطن: أكد عدد من قادة الفصائل أن تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لمواجهة التحديات الراهنة يمثلها، داعية أبناء شعبنا والأمتين العربية والاسلامية وأحرار العالم إلى المشاركة بعد غد في الفعاليات الرافضة للتطبيع والضم والاحتلال. كما أكدوا على ضرورة الاتفاق على تحديد موعد للانتخابات.

ودعا أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب الى فتح صفحة جديدة في سلوكنا مع بعض وفي سلوكنا مع الاحتلال وتحديد قواعد اشتباكنا القائمة على وحدة الوطنية وثباتنا.

ودعا الرجوب إلى المشاركة الواسعة وفعل شعبي حقيقي في فعاليات يوم الثلاثاء القادم، متمنياً على الأمتين العربية والإسلامية بالوقوف الى جانبنا، والضغط على الأنظمة المنهارة.

وقال رجوب إن مؤتمره الصحفي مع القيادي في حماس صالح العاروري، شكل انطلاقة جدية لبناء اسس العمل الوطني للحاضر والمستقبل، فيما شكل اجتماع الأمناء العامين الخطوة الثانية، وقد شكل الخطوة الثالثة الفكر المنفتح الايجابي، لتفعي العمل الوطني، لان صمودنا وثباتنا هو الصخرة التي سوف تتحطم عليها المؤامرة الاسرائيلية الامريكية وحالة الانكسار العربي، لذلك بادرنا واخذنا مجموعة من الخطوات توجت بهذا البيان.

وأكد الرجوب أن الشراكة يجب أن تأتي بانتخابات بالتمثيل النسبي في اقرب وقت.

من جانبه، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، إن حركة حماس متفقة على البيان وروحه.

وأضاف أن عمليات التطبيع هو اوراق رخيصة تستخدم في حملة ترامب الانتخابية ومأزق نتنياهو.

وأكد العاروري أن الثلاثاء القادم سيكون يوما لرفض الانهيار والاستسلام، قائلا: الوضع لا يحتمل الحياد والتاريخ لن يحترم احد، وسنحرص يوم الثلاثاء على ان يكون هناك فضاء اعلامي مفتوح على مستوى الامة لرافض التطبيع، ويجب على المؤسسات والاحزاب والشخصيات على مستوى العالم والامتين العربية والاسلامية ان تقول كلمتها.

وأكد العاروري أن "ننتظر الوصول الى تفاهم وطني شامل متفق عليه على اجراء الانتخابات قبل نهاية السنة".

من جانبه، قال أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي إن القيادة الوطنية الموحدة تعبر عن وحدة موقف، يضع قضية إنهاء الاحتلال كقضية مركزية عاجلة أمام الجميع بما فيهم أنفسهم.

وأضاف: نطمح لان تتشكل لجان حراسة ولجان مقاومة الشعبية، ونريد أن شعر المواطن بفلسفة الانتفاضة الاولى التي كان المواطن يشعر بها.

وأكد أن كل الرواية الفلسطينية اليوم على المحك، وأما خطر وجودي، ويريدون القضاء على الحق التاريخي للشعب الفلسطيني وروايته التاريخية، وهذا يفرض الى الجيل الفلسطيني ان يحمي الارث التاريخي له.

وقال "اذا كان البعض يتوهم ان القضية الفلسطينية ستحصر في بلدان معينة مخطئ لان لدينا علاقة مع كل احرار العالم في كل دول العالم، ونحن نستطيع استنهاض كل هذه القوى في العالم.

وأكد أن الانتخابات استحقاق ديمقرايطي يجب ان يحصل، ولا نريد الاستمرار في دوران التزامات المرحلة الانتقالية، ويجب وضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته.

وقال إن الانتخابات هي كلمة يريد الشعب ان يسمعها وان يتم الالتزام بها، والبدء بخطوات لانهاء الانقسام وتعزيز صمود المواطنين على الارض

من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، إن صدور بيان القيادة الموحدة يعبر عن تجاوز المرحلة الماضية. مضيفا: هذه خطوة أولى في طريق طويل بحاجة للمثابرة وقوة العزيمة واستشعار المخاطر، وهي ترجمة لما تم التوافق عليه، لكن التحديات لا تزال كبيرة.

وتابع: مهم جدا مواصلة هذه الطريق وتفعيل ما اتفقنا عليه في مؤتمر الامناء العامين.

وقال: نريد ان نفتح صفحة جديدة ونؤسس لمرحلة جديدة وهذا اختبار بايدينا النجاح او الفشل

واذا نهض الشعب الفلسطيني سينهض احرار العالم وشعوب الامة العربية والاسلامية.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم، إن الاعلان عن انطلاق القيادة الوطنية الموحدة هو انجاز كبير يشكل واحدة من الانجازات التي يتم تحقيقها في ظل ضوء اللقاء الذي شارك به الامناء العامين.

وأضاف: اليوم كان هناك لقاء لكل فصائل منظمة التحرير والجميع اتفق على الوقوف وراء هذا البيان والتأكيد على الالتفاف حول المقاومة الوطنية الموحدة وصولا الى انتفاضة شعبية شاملة باعتبار ان هذا الخيار الذي يمتلكه شعبنا في مواجه الضم وصفقة القرن والتطبيع.

وأكد أن القيادة الوطنية الموحدة يجب ان تحدد صيغة عملها كي تجسد روح العمل والشراكة في النضال الميداني الجماهيري في الوطن والشتات.