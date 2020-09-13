توصية باعتماد نظام التصنيف الوبائي للمناطق وتقسيمها إلى حمراء وصفراء وخضراء

وطن: بحثت اللجنة الوطنية للوبائيات، واللجنة الوطنية لـ"كورونا"، مستجدات الوضع الوبائي وانتشار الفيروس في فلسطين، في ظل تسجيل أعداد متزايدة للمصابين في المحافظات الشمالية بما فيها مدينة القدس، والمحافظات الجنوبية.

وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسته وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء اليوم الأحد، مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.

وناقش الاجتماع خطوات المرحلة المقبلة إذا استمر تسجيل الأعداد المتزايدة للإصابات، وخرج بتوصية باعتماد نظام التصنيف الوبائي للمناطق وتقسيمها إلى مناطق حمراء، وصفراء، وخضراء، حيث يتم التعامل مع كل منطقة وفق تصنيفها الوبائي واللون.

وتطرق المجتمعون إلى تأثير افتتاح العام الدراسي على الإحصائيات وأعداد الإصابات.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية "الفيديو"، ممثلون عن منظمة الصحة العالمية ووكالة "الأونروا" والقطاع الصحي الأهلي والخاص والحكومي، وخبراء في مجال الأوبئة من قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس.