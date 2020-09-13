حكومة الاحتلال تقرر فرض الإغلاق الشامل لمدة 3 أسابيع اعتبارًا من يوم الجمعة القادم

وطن: صادقت حكومة الاحتلال على فرض إغلاق شامل لمدة ثلاثة أسابيع بدءًا من الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة المقبل، وذلك في اجتماع عقد اليوم الأحد، لإقرار خطة الإغلاق الحكومية خلال الأعياد اليهودية، بدعوى الحد من انتشار فيروس كورونا.

كما صادقت حكومة الاحتلال على استمرار عمل جهاز التعليم حتى يوم الخميس المقبل، على أن يتم إغلاق المؤسسات التعليمية بدءًا من يوم الجمعة 18 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وسقطت الخطة ثلاثية المراحل التي أعدها منسق مواجهة كورونا، بروفيسور روني غمزو، واعتمدت الحكومة بالمقابل، خطة لمرحلتين، تبدأ بالإغلاق الذي يستمر مدة ثلاثة أسابيع، على أن يتم التحول إلى حطة "إشارة ضوئية" (رمزور)، بعد انتهاء مدة الإغلاق.

وأفادت وسائل إعلام بأن اجتماع الحكومة الإسرائيلية، شهد أجواءً عاصفة في ظل خلافات بين الوزراء والمسؤولين المهنيين حول تفاصيل الإغلاق، واستمر الاجتماع مدة 8 ساعات. ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مؤتمرا صحافيا مشتركا مع غمزو ووزير الصحة، وزير الصحة، يولي إدلشتاين.

ومن المرجح أن تستثني الحكومة الإسرائيلية، مطار بن غوريون من قرار الإغلاق. ومن المرجح أن يمنح وزير المالية، الصالحية، لإقرار مخطط لعمل القطاع العام، وذلك بالتشاور مع المسؤولين في وزارة الصحة وفي مكتب رئيس الحكومة.