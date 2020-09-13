وزير النقل والمواصلات يوضح لـوطن تعليمات الوزارة بوقف استيراد المركبات وقطع الغيار من الخارج

وطن: أوضح وزير النقل والمواصلات عاصم سالم لـوطن، التعليمات التي أصدرتها الوزارة اليوم ، بخصوص منع التجار من استيراد المركبات وقطع الغيار من الخارج.

وقال سالم إن التعليمات التي صدرت اليوم، جاءت بهدف منع التجار من الاستيراد من الخارج في هذه الأوقات، وذلك حتى لا تبقى المركبات وقطع الغيار عالقة في الميناء، الأمر الذي يتسبب بخسائر مالية لديهم.

وأضاف سالم أن تعليمات وقف استيراد المركبات وقطع الغيار ليست جديدة وإنما صدرت منذ إعلان الرئيس وقف التنسيق مع الاحتلال، وأن عودة استيرادها مرتبط بعودة التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سؤال لـوطن فيما اذا كانت هناك محاولات لادخال مركبات او قطع غيار من الاحتلال، قال سالم هناك محاولات ولن نرخص لهم، وسنضع عليهم عقوبات.

وقد أصدرت وزارة النقل والمواصلات، اليوم، تعليمات لمستوردي السيارات وقطع الغيار، الزمتهم بعدم شراء أو شحن أي مركبات أو قطع غيار من الخارج، حيث أن رخص الاستيراد متوقفة منذ تاريخ (3/6/2020).

وأكدت في كتاب صادر عنها، إن المستورد الذي لم يلتزم بالتعليمات سوف يتحمل المسؤولية الكاملة.

وجاء في الكتاب: "تأكيدا على تعليمات الوزارة، وبناء على إجراءات الاستيراد المعروفة للجميع وحفاظا على مصالح شركات الاستيراد، على جميع المستوردين الالتزام بعدم شراء أو شحن أي مركبات أو قطع غيار من الخارج الى الاراضي الفلسطينية حيث أن اصدار رخص استيراد المركبات وقطع الغيار متوقف منذ 03/6/2020، وبخلاف ذلك يتحمل المستورد المسؤولية الكاملة علما أن الوزارة المختصة ستقوم بمتابعة أي مخالفات واتخاذ إجراءات قانونية وإدارية مشددة بالخصوص".

فيما يلي نص القرار: