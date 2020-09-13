تسجيل 252 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

وطن: أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، مساء اليوم الأحد، تسجيل 252 اصابة جديدة بكورونا ليبلغ الاجمالي 3314 اصابة، اضافة لحالتي وفاة في مستشفى الأمير حمزة ومستشفى الجامعة الأردنية.

وقال جابر: إن الاصابات كانت 248 حالة محلية، و4 من الخارج، فيما تم تسجيل 50 حالة شفاء.

وأضاف أن الزيادة في أعداد الاصابات بالأيام الماضية جاء نتيجة للتجمعات في العديد من المحافظات كالأفراح وبيوت العزاء، وعدم الالتزام بالمعايير الصحية، ما يلقي على كاهل كل شخص حماية نفسه ووطنه بالالتزام.